شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تنتقد النائب رياض عبد الستار بعد هجومه على الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت الفنانة رشا مهدى النائب رياض عبد الستار بعد تصريحاته فى حق الفنانين، حيث غردت عبر حسابها على تويتر "السيد النائب رياض عبد الستار فيه فى كل مهنة من يسيئون إليها".

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، تعقيباً على تصريحات النائب رياض عبد الستار أنه قام بكتابة رسالة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، وفى انتظار رده ويثق فى عدالته، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من النائب مصطفى بكرى، وكانت هناك اتصالات متبادلة طوال اليوم، كما تلقى اتصالا من النائب أشرف رشاد رئيس الكتلة الأغلبية البرلمانية وكانت مكاملة حميمية جدا، وأثنى خلالها على دور الفن والفنانين المصريين، وأنه يراهم القوى الناعمة المحترمة لمصر.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية فى تصريحات لـ تليفزيون الخليج 365 أن النائب رياض عبد الستار، لم يقل أنا بعتذر عما صدر منى حتى هذه اللحظة، وأضاف قائلا: "نحن ننتظر منه رد الاعتبار عن إساءته لفنانى مصر الذين كانوا القوى الناعمة المصرية، وكان الحديث عن صندوق لدعم أسر الشهداء"، قائلا: "إحنا مسلسل الاختيار إحنا مسلسل الاختيار ومش هنقول أكتر من كده وفى انتظار اعتذار صريح منه، وجميع فنانى مصر ينتظرون هذا الاعتذار".

ووجه الشكر للنائبين مصطفى بكري وأشرف رشاد لما بذلاه من جهد من أجل تصحيح الأمر الذى حدث بالأمس.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أنه يحب ويقدر كل أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب وفنانى مصر فى انتظار ما يرد اعتبارهم من اعتذار صريح من النائب الذى أهان بالأمس فنانى مصر.