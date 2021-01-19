شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. مى عز الدين.. 20 عام من النجاح في السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة مى عز الدين، بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير، والتي استطاعت بملامحها الهادئة ورقتها أن تلفت الأنظار منذ دخولها عالم السينما، من خلال فيلم "رحلة حب" عام 2001، الذى يعد انطلاقتها السينمائية وأولى بطولاتها مع النجمان محمد فؤاد وأحمد حلمى التي حققت وقتها نجاحا كبيرا سواء من خلال أدائها التمثيلى أو من خلال جمالها الذى ظهر على الشاشة، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك فهى استطاعت أن تجلس في قلوب محبيها وعشاقها بمجرد طلتها على الشاشة، حتى انها أصبحت فتاة أحلام جيل بأكمله.





لم يكن جمال النجمة مى عز الدين هو سبب شهرتها ونجاحها في مجال التمثيل سواء في السينما أو الدراما، ولكن أداءها التمثيلى القوى التي برعت خلال تجسيد دور الفتاة المصرية بمختلف أشكالها سواء رومانسية أو بنت بلد أو غيرها، فتوالت عليها الأعمال من بعد بطولة فيلم "رحلة حب"، حيث كانت ثاني محطاتها الفنية مع النجمة الكبيرة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، بعدما أعجبت بأدائها في "رحلة حب" لذلك رشحتها مع المخرج مجدى أبو عميرة لتجسد دور ابنتها خلال الأحداث.





وواصلت النجمة مي عز الدين تألقها وخطف أدوار البطولة في الكثير من الأعمال السينمائية التي كان دائما يقع الاختيار عليها من صناع السينما، حيث شاركت عددا من النجوم الكبار في أدوار البطولة مثل، كلم ماما، كيمو وانتيمو، فرح، بوحة، خيانة مشروعة، أيظن، عمر وسلمى بأجزائه الثلاثة، عجميستا، شيكامارا، حبيبى نائما، اللمبى 8 جيجا، جيم أوفر، كما ظهرت مؤخرا ضيفة شرف في فيلم الفلوس مع تامر حسنى.





كما أنها حققت نجاح كبيرا أيضا في الدراما المصرية بالعديد من الأعمال التليفزيونية التي دخلت قلوب محبيها منها، موعد مع الشهرة، أين قلبى، الحقيقة والسراب، يا ورد مين يشتريك، محمود المصرى، لقاء على الهواء، بنت بنوت، قضية صفية، آدم، الشك، دلع بنات، حالة عشق، وعد، رسايل، البرنسيسة بيسة، خيط حرير





ولم تكتف مى عز الدين بالتمثيل من خلال السينما والدراما فقط، فقد قدمت خلال مشوارها 4 أغنيات في أعمالها بصوتها وأداء استعراضى أيضا، ونالت إعجاب المشاهدين، ومن هذه الأغانى، أغنية فيلم "أيظن" مع عماد بعرور، وأغنية فيلم "شيكامارا" مع ادوارد، وأغنية في فيلم "جيم أوفر" مع النجمة يسرا، وتتر مسلسل "البرنسيسة بيسة".



