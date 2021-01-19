شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفنى تنعى الدكتور عصمت يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعت الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية الاستاذ الدكتور عصمت يحيى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق وعضوالمكتب الفني للفرقة القومية للفنون الشعبية واستاذ الآداء الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية.



آخر صورة للراحل مع مدير الفرقة الفنان هاني النابلسي

وقال الفنان هاني النابلسي مدير الفرقة : فقدنا قامة وقيمة فنية كبيرة من قامات الفنون الشعبية المصرية والعربية، فالراحل صمم وأخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي و العالمي إلى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية ، كما قام بتصمیم وإخراج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، وحصل على الأوسمة والدروع والشهادات التقديرية لإنجازاته فى مجال الثقافة والفنون والاعلام والرياضة والتنمية، تراس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية .



الراحل مع الفرقة القومية للفنون الشعبية

يذكر أن الدكتورعصمت يحيي استاذ الآداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عميد المعهد العالى للباليه (1999 - 2004 )، وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية (2005- 2009)، ورئيس أكاديمية الفنون المصرية (2006 - 2009 ) .