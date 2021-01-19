شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مسرح فى بلجراد متهم باغتصاب 5 من طالباته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات الأمن الصربية، الاثنين، القبض على مدير كلية عريقة للفنون المسرحية في بلجراد للاشتباه باغتصابه وتحرشه الجنسي بما لا يقل عن 5 من طالباته، وفقا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.



ميروسلاف أليكسيتش

وتشتبه الشرطة في ضلوع ميروسلاف أليكسيتش، 68 عاما، وهو مدير كلية ومدرس للفنون المسرحية، في عملية اغتصاب وتحرش جنسي في حق 5 فتيات على الأقل بينهن قاصرتان، في الفترة 2012 و2020، وتواصل الشرطة التحريات لاحتمال وجود ضحايا آخرين .

سبق أن كشفت الممثلة ميلينا رادولوفيتش (25 عاما) لصحيفة "بليتس"، وقالت في مقابلة إنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة من المشتبه به عندما كانت في سن السابعة عشرة.

وقال وزير الداخلية الصربى ألكسندر فولين: "نظن جميعا أن هذه الأمور تحصل في بلدان أخرى، لكن ها هي تحصل لدينا.. من مسؤوليتنا الكفاح لحماية الضحايا ومعاقبة المسئولين".

ويدير ميروسلاف أليكستش مدرسة خاصة عريقة للفنون المسرحية في بلجراد تتلمذ فيها آلاف الممثلين الشباب من الجنسين، بينهم كثر حققوا شهرة كبيرة في المنطقة.

وكتبت ميلينا رادولوفيتش عبر حسابها على إنستجرام "قررت مع بعض الفتيات الشجاعات، بعد كفاح داخلي طويل، أن نهب ضد أغلال التحرش. لن نستسلم. لا يمكن التسامح مع اغتصاب القاصرات والاستغلال الجنسي للأطفال".

وإثر هذه الاتهامات، نشرت نساء و فتيات آخريات شهادات مشابهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم خاص يعني "لست وحيدة" بصربيا.

ويشار إلى أن المدعية العامة لمنطقة لوس أنجلوس، كانت قد وجهت، فى أكتوبر الماضى، 6 اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسى القسرى فى لوس أنجلوس، إلى المنتج والمخرج السينمائى الأمريكى السابق هارفى واينستين، وقالت مدعية المنطقة جاكى لاسى، فى بيان، إن الاتهامات تشمل ضحيتين وتعود إلى حوادث وقعت قبل أكثر من عشر سنوات.

ويواجه واينستين الذى أدين فى وقت سابق من العام الماضى فى نيويورك بارتكاب جرائم جنسية، جرائم امتدت من عام 2004 إلى عام 2013 فى لوس أنجلوس، وحينها، لم يصدر تعليق فورى عن ممثلين لواينستين الذى يقضى 23 عاما فى السجن فى نيويورك، على الاتهامات الجديدة. ودأب واينستين على إنكار ممارسة الجنس بالإكراه.

يأتى هذا فيما كان ممثلو الادعاء فى لوس أنجلوس، قد اتهموا واينستين (68 عاما) - المعروف بـ"ذئب هوليوود" - فى بادئ الأمر بالاعتداء الجنسى على امرأتين خلال حوادث منفصلة فى عام 2013/ وجاءت تلك الاتهامات فى يناير 2020، ورحبت حركة (#مى تو) بادانته فى نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسى والاغتصاب فى قضية جنائية باعتبارها انتصارا للحركة ضد السلوك الجنسى المشين من قبل رجال.