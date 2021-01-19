شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد: أقدم أناشيد دينية والآذان بصوتى "صدقة جارية" قريبًا جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم المغربي سعد لمجرد، خوضه غناء الأناشيد الدينية وتسجيل الأذان بصوته كصدقة جارية له حتى يتذكره الناس بعد رحيله بأشياء تقربهم من الله بذكر الله والأسماء الحسنى، مشيرا إلى أن فكرة تقديم الأناشيد الدينية تراوده منذ فترة طويلة، قائلا: " فكرة قيامي بتقديم أناشيد دينية دائما موجودة، وإحنا بنغنى عن الحب وكل حاجة ولكن لا نستطيع أن ننسى الله".

وأضاف النجم سعد لمجرد، فى تصريحات تلفزيونية، أنه قرر تقديم أناشيد دينية والأذان "صدقة جارية" يسمعها الناس حتى وإن لم يكن موجودا معهم، وحتى يظل المسلمين يتذكرونه بأشياء جيدة، وقال أنه يخطط لتقديم المزيد من الأناشيد وسيسجل الأذان بصوته فى أقرب وقت.



سعد لمجرد فى اعماله



سعد لمجرد

وأشار المطرب المغربي سعد لمجرد، إلى أنه سيرسل تسجيل الأذان بصوته إلى كافة الإذاعات فورالانتهاء منه وقرار عرضه سيكون متاح للجميع.

فى وقت سابق، احتفى المطرب المغربى سعد لمجرد بمناسبة نجاح أحدث كليباته الغنائية "الوجه التانى"، الذى يشارك فيها الغناء المغربى زهيربهاوى وتخطي أرقام مشاهداتها 10 ملايين مشاهدة في يومين فقط، حيث نشر بوستر الأغنية من خلال حسابه على إنستجرام، وكتب: "أشكر كل جمهورى والمتابعين بعدما وصلت الأغنية لـ 10 ملايين مشاهدة في يومين فقط".

من ناحية أخرى تجاوزت أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 105مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما،