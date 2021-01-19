وفاة رئيس أكاديمية الفنون السابق عصمت يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الدكتور عصمت يحيى اليوم، 19 يناير الجاري.

نشر شريف صورة عصمت يحيى، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، علق :" لا إله إلا الله..إنا لله وإنا اليه راجعون، دكتور عصمت يحي في ذمة الله..أستاذ الباليه الأول ورئيس أكاديمية الفنون السابق وعميد المعهد العالي للباليه سابقاً..وكان صديقاً جميلاً..الله يرحمك ويحسن إليك يا دكتور عصمت".

شريف إدريس شارك مؤخرا في مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، محمود البزاوي، دينا، الذي عرض رمضان الماضي.