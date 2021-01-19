فن ومشاهير

أحمد السقا يطلب الدعاء لوالد زوجته محمد الصغير "أبويا وصاحبي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان أحمد السقا جمهوره بالدعاء لوالد زوجته مصفف الشعر محمد الصغير، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس .

ونشر "السقا" منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" :" "اللهم اذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

علق أحمد السقا:"ربنا يشفيك يا أبويا وصاحبي وحمايا".

ومن جانب آخر يشارك الفنان أحمد السقا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أمير كرارة ومن إخراج محمد سامي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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