خاص- تفاصيل التحقيق مع محمد الشرنوبي في اتهامه بسرقة "سكوتر" سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تبادل الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، أمس الاثنين، الاتهامات من جديد، بعد خضوع المطرب الشاب للتحقيق يوم الأحد الماضي في البلاغ المقدم من المنتجة، تتهمه فيه بسرقة "سكوتر".

المستشار حسين هلال، "محامي الفنان محمد الشرنوبي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "في ضوء التحقيقات الجارية بخصوص البلاغ، خضع بالفعل الفنان محمد الشرنوبي للتحقيق، وقدمنا للنيابة المستندات التي تؤكد أن المنتجة سارة الطباخ، قامت بتسليمه الدراجة البخارية بنفسها كهدية، ولم يقم بسرقته كما تدعي، وهو يثبت كيدية البلاغ".

وأضاف: "النيابة استمعت للفنان، وخرج منها عائدا بشكل طبيعي، وما زال التحقيق جاريا". واختتم: "وفيما يخص تهديدات المنتجة لشركات الإنتاج بخصوص التعاقد مع الفنان محمد الشرنوبي، أوضح أنها لا تملك هذا الحق بعد إلغاء التوكيل الذي كان قد منحه لها".

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا في ديسمبر الماضي، من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة وأخطرت النيابة.

وأشارت التحريات لأن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كمباوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر مسروقة منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضرا وقت اكتشافها سرقة الـ"سكوتر" وعندما شاهدته في الكمباوند سألت أفراد الأمن عن مالكه فأخبروها أن لمحمد الشرنوبي، ووجهت له تهمة السرقة.