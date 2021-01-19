تعرف على موعد إعادة عرض"في ال لا لا لاند" على mbc مصر2

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تُطل النجمة دنيا سمير غانم، مع النجم الكبير سمير غانم، في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبه من نجوم الكوميديا في مسلسل "في ال لا لا لاند" الذي تعرضة قناة "MBC مصر2" ابتداء من الأربعاء، يومياً في تمام الحادية عشر مساءً.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، عن "عتاب"، الفتاة التي تعمل مضيفة طيران، وفي اليوم الأول لها في العمل على الطائرة، تسقط الطائرة بركابها، على جزيرة تطل على المحيط، ليبدأ الركاب رحلتهم في التعرف على بعضهم البعض ومحاولة التعايش سوياً والبحث عن طريقه تمكنهم من العودة.

مُسلسل "في ال لا لا لاند" يُشارك في بطولته بالإضافة لدنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، ومحمد سلام، وحمدي المرغني، وهنا الزاهد، وشيماء سيف، محمد ثروت، وآخرين.. وهو من تأليف هشام جمال، ومصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.