بالفيديو: البطل السابق في “UFC” يستعرض ساعته الجديدة… ثمنها مليون دولار!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 12:12 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 12:11 مساءً

نشر البطل السابق في منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، صورا ومقاطع فيديو عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، استعرض فيها ساعته الجديدة باهظة الثمن.

وظهر ماكغريغور في إحدى الصور، وهو يقف أمام مرآة مرتديا بدلة زرقاء فاتحة اللون، وساعة “Astronomia Tourbillon Baguette” من ماركة “Jacob & Co”.

المكان المركزي على قرص ساعة “Astronomia Tourbillon Baguette”عبارة عن هيكل بأربعة محاور، في نهاياتها عناصر مختلفة، كالكريستال، والذهب، وماسة تزن قيراطا واحدا، ويقدر سعر الساعة بنحو 1 مليون دولار أمريكي.

ويستعد ماكغريغور لخوض نزال ثأري أمام متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 23 من الشهر الجاري، في “جزيرة “القتال” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن بطولة “UFC 257” للفنون القتالية المختلطة.

وكان ماكغريغور أسقط بوارييه بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الأول الذي جمعهما في ايلول 2014.

وخاض الإيرلندي، بطل “UFC” في وزنين مختلفين سابقا، آخر نزال له يوم 18 يناير 2020، وتغلب فيه على الأمريكي دونالد سيرونه، وأعلن عقب ذلك بفترة اعتزاله، وذلك بحسب sports.ru