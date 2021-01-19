نيتفليكس يضفي لمسة خاصة على أعياد ميلاد أطفالكم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يتضمن تطبيق Netflix العديد من الميزات التي تساعد على تحسين تجربة المشاهدة للوالدين، والتي تتخطى شريط البحث. فهل تعرفونها جميعها؟ إليكم بعض النصائح والحيل التي سترتقي بتجربة المشاهدة للوالدين.

تخصيص تجربة المشاهدة

لاختيار أنواع الأفلام والعروض التلفزيونية التي يمكن للأطفال مشاهدتها، إذ يمكن إدارة الملفات الشخصية الخاصة بالأطفال، بصورة فردية أو إنشاء حساب خاص من خلال تجربة Netflix Kids، التي تتضمن عناوين مخصصة للأطفال فقط مع ميزة الرقابة الأبوية.

تصنيف نضج محدّد

يمكن إنشاء ملفات شخصية فردية بتصنيفات نضج مخصّصة، للتحكم في أنواع العروض التلفزيونية والأفلام التي يمكن للأشخاص مشاهدتها على حساب Netflix. ويعرض كل ملف شخصي العروض التلفزيونية والأفلام التي تندرج ضمن تصنيف النضج الذي تم تحديده له، ويمكنك حظر مشاهدة مجموعة محدّدة من العروض التلفزيونية والأفلام على الملفات الشخصية للأفراد.

قفل الملف الشخصي

إذا كنتم تريدون تقييد الوصول إلى ملف شخصي معيّن على حسابكم، يمكن حمايته باستخدام رمز PIN لقفل الملف الشخصي. أما لتشغيل أو إيقاف ميزة العرض التلقائي، فتقدم Netflix إعدادين لهذه الميزة، حيث يمكن تشغيلهما أو إيقاف تشغيلهما لكل ملف شخصي في الحساب على حدة. وتسري التعديلات التي تُجرى على إعدادات العرض التلقائي على جميع الأجهزة. وللوصول إلى محفوظات المشاهدة للملف الشخصي. يمكن معرفة العروض التلفزيونية والأفلام التي شوهدت على كل ملف شخصي في حساب Netflix.

إنشاء ملفات منفصلة

مع توافر ميزة الملفات المنفصلة، لا حاجة للقلق حيال ازدحام قوائمكم بأفلام الأطفال أو التوصيات المتعلقة بهذا النوع من المحتوى. وحين يستخدم الطفل ملفه الشخصي، يمكن إعداد ميزة الرقابة الأبوية للتأكد من عدم ظهور توصيات لأعمال لا تناسب عمره.

توفر الترجمة

عند الدخول إلى الحساب، يمكن اختيار (مظهر الترجمة)، وتغيير طريقة عرض الترجمة كما تريدون. كما يمكن تغيير حجم الكلمات والخط واختيار ألوان مشرقة أو مزيج من الألوان المتنوعة. وإن كنتم ترغبون في مساعدة الأطفال على تعلم القراءة أو تعلّم لغة جديدة أو الغناء معاً. قد يستمتع الطفل بوجود ترجمة لافتة ومختلفة. وأياً كان الهدف، تجعل Netflix هذه المهمة في غاية البساطة.

تخصيص صورة الملف

ساعدوا أطفالكم على تغيير صور ملفاتهم الشخصية، إلى صور شخصيات من أشهر أفلام وعروض Netflix مثل الحيوانات الرائعة من «الأدغال»، وممثلي «Stranger Things»، وأبطال «شيرا وأميرات القوى»، وغيرها الكثير. يمكن تغيير الصورة من خلال زيارة إعدادات الحساب واختيار (إدارة الملفات)، وبعد اختيار الملف الشخصي، يمكن تعديل وتغيير الصورة.

التنزيل والمشاهدة أثناء التنقل

يمكن استخدام ميزة التنزيل والاحتفاظ بالفيلم أو البرنامج المفضل جاهزاً، قبل التوجه إلى مكان جديد لا تتوافر فيه تغطية إنترنت جيدة، حتى إن كان ذلك في الحديقة الخلفية، وتخفيف معدل نقل البيانات أثناء ساعات العمل من أجل إجراء مكالمات زووم بسرعة أكبر. وللتنزيل، ادخلوا إلى تطبيق Netflix، واختاروا فيلماً أو عرضاً تلفزيونياً من صفحة الوصف، انقروا على التنزيلات لتحصلوا على ما تريدون. لكن لا تتوافر جميع العناوين للتنزيل.

الاحتفال بأعياد الميلاد

لإضفاء لمسة خاصة على أعياد ميلاد أطفالكم، تتوافر على Netflix شخصيات من برامجهم المفضلة، تغني لهم أغنية عيد ميلادهم. وبمجرد ضغط زر التشغيل، ستقوم الشخصيات المفضلة لدى الطفل بغناء أغنية عيد الميلاد له/ لها بشكل خاص (أو هذا ما سيعتقده الطفل)، وهذا ما سيظهر مدى اهتمامكم كأب/ أم/ أو مقدم رعاية. يمكن البحث عن كلمة birthday على Netflix، للحصول على أداء مميز من شخصيات مثل باربي، وخمسة أصحاب وأغنية، وDinotrux من «دريم وركس» وغيرها الكثير.