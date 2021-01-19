شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور عصمت يحيى عميد معهد الباليه ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحل فجر اليوم الثلاثاء الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون وأحد القيادات المهمة بالفرقة القومية للفنون الشعبية بأحد مستشفيات القاهرة إثر وعكة صحية مفاجئة أصابته منذ عدة أيام .

الدكتورعصمت يحيي عاصر إنشاء معاهد أكاديمية الفنون منذ لحظاتها الأولى، وخاصة المعهد العالى للباليه، وتولى عمادة المعهد لفترتين متتاليتين، ورأس الأكاديمية لـ3 سنوات متتالية وعمل في تصميم الاستعراضات والرقصات في الكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات المصرية والعربية ، كما أنه كان يمتلك أكاديمية لتعليم فن الباليه .

وكان مجلس إدارة أكاديمية الفنون، قد رشحه لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2020، وذلك لتاريخه الفني والإبداعي في مجال الفنون لمدة 50 عامًا ، كما أن مركز الإبداع للفنون والتنمية الثقافية بالمحلة الكبرى، إطلق اسمه على أول مدرسة للباليه بوسط الدلتا بمركز الابداع للفنون في مدينة المحلة الكبرى بمنطقة منشية البكري.

عصمت يحيي هو من أهم رموز الباليه في مصر والعالم العربي وقامة وقيمة فنية مصرية وعربية كبيرة، وتاريخ مشرف من العمل والإبداع والعطاء في المسرح الراقص ويسير على دربه حاليا تلاميذه المنتشرون في كل ربوع مصر يطبقون ما تعلموه بشكل مباشر أو غير مباشر من معلمهم رمز المسرح الراقص في أم الدنيا