شكرا لقرائتكم خبر عن محظوظة بحضور شادية .. أنغام تنشر صورة بصحبة النجمة الكبيرة في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محظوظ من عاش زمن الفن الجميل، ومحظوظ بشكل مضاعف عن جاورالنجوم الذين عاشوا فى هذا الزمن أيضا، إلا أن النجمة أنغام، تعد من المحظوظين بالثلاثة، فهي جاورت هؤلاء النجوم بل حضرت النجمة الكبيرة شادية عيد ميلادها وهي طفلة وهو أمر عظيم بالنسبة لها، وهي الصورة التي نشرتها أنغام بالتزامن مع رحيل الفنانة القديرة شادية ونحن نعيد نشر الصورة بالتزامن مع عيد ميلاد النجمة أنغام.

ويحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجمة أنغام وهي الفنانة التي طرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى، وهى التى ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتي حبيبتي"، وأكد وقتها أنها "صوت صغير" يتم تجهيزه من أجل مصر، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.

عرفت المطربة أنغام بصوتها الدافئ وإحساسها القوى منذ بدايتها، بعدما قدمها والدها الموسيقار محمد على سليمان، فكانت تؤدى أغنيات للمطربات القدامى أمثال أم كلثوم وليلى مراد، حتى قررت فى منتصف التسعينيات التخلى عن اللون الكلاسيكى وتبنى لون شباب جديد.

وحافظت أنغام على المزج بين الأغنيتين الخليجية والعربية، واستمرت فى التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين، وتميزت في تقديم الأغنية المنفردة، وأصدرت العديد من الألبومات، أولها "الركن البعيد الهادي".

وخاضت أنغام تجربة التمثيل من قبل مسلسل "غمضة" مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية "رصاصة فى القلب".