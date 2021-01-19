شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة رجالة يتخطى مليون و700 ألف جنيه إيرادات بعد 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيه فى شباك التذاكر بعد 5 أيام عرض، حيث انطلق وقفة رجالة فى دور العرض السينمائية يوم الخميس الماضى الموافق 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، حيث يدخل الفيلم منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وقفة رجالة يخطى إعلانه 10 ملايين مشاهدة على فيس بوك

وقفة رجالة يخطى إعلانه الذى طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" مشاهدات تخطت 10 ملايين مشاهدة منذ طرحه مع بدء عمليات الدعاية للعمل، خاصة أنه يحتوى على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت.

وقفة رجالة بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز .

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.