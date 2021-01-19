شكرا لقرائتكم خبر عن بيجامة عمر الحريري فى متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية الكثير والكثير من مقتنيات الفنانين ومن ضمنها بيجامة للفنان عمر الحريري وصورة له في شبابه موضوعة داخل المتحف الذي يتم تجهيزه ليكون متاحًا للجماهير قريبًا.

مقتنيات الفنان عمر الحريري سلمتها ابنته ميريت للفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح من خلال مبادرة وتعاون بين جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون وبين المركز القومي للمسرح ونتج عنها تسليم الكثير من مقتنيات الفنانين الراحلين من خلال أولادهم وأحفادهم.



بيجامة عمر الحريري

الفنان عمر الحريري كانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي في مسرحياته، عام 1950 وشهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات السينما حين ظهر في أول أفلامه (الافوكاتو مديحة) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950م واشترك في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وشكل مع النجم عادل إمام ثنائي فني في أكثر من عمر منها مسلسل " أحلام الفتي الطائر " ومسرحيات منها : " شاهد ما شافش حاجة " و" الواد سيد الشغال " وأفلام سينمائية كثيرة ، كما أنه قدم الأداء الصوتي لشخصية موسوليني في فيلم "عمر المختار" من إخراج مصطفى العقاد.