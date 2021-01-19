دخلت العناية المركزة 13 مرة ولم يحضر أحد عزائها.. حكايات ثريا إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة ثريا إبراهيم، التي تُعد واحدة من الفنانات اللاتي تميزن بأداء متنوع وحضور فريد، فعلى الرغم من صغر حجم أغلب أدوارها إلا أنها تركت بصمة لا تنسى على الشاشة .

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن ثريا إبراهيم:

- ولدت ثريا في طنطا بمحافظة الغربية مايو عام 1939، واقتحمت الوسط الفني عام 1979.

- من أشهر الأفلام التي شاركت بها: ''توم جيمي، كتكوت، حظ سعيد، البيه رومانسي، احكي ياشهرزاد، ورقة شفرة، بوبوس، عندليب الدقي، حريم كريم''.

- ومن المسلسلات: ''أولاد الشوارع، وكسبنا القضية، ليالي الحلمية ، امرأة من زمن الحب، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، للثروة حسابات أخرى، العميل 1001، ظل المحارب، ومزاج الخير''.

- كما قدمت عدد من المسرحيات من بينها ''كعبلون'' مع الفنان سعيد صالح، ومسرحية ''شارع محمد علي'' مع فريد شوقي وشريهان وهشام سليم.

- كما شاركت بصوتها في عدد كبير من أفلام الرسوم المتحركة، منها فيلم أبطال خارقون، وشركة المرعبين المحدودة، وسيارات، وأطلنتس الإمبراطورية المفقودة.

- قالت ابنتها إيمان في حوار سابق لها أن والدتها دخلت العناية المركزة حوالي 13 مرة في سنواتها السبع الأخيرة أي حوالي مرتين في السنة الواحدة.

- واستمرت في تقديم الأدوار الثانوية سينمائية وتليفزيونيا حتى آخر أيامها ورحيلها في 18 يناير 2015 عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

- كان أخر أعمالها فيلم "زواج مستحيل"، ولكنها لم تكمل التصوير باقي المشاهد.

- تغيب نجوم الفن عن عزاء ثريا إبراهيم فلم يحضر العزاء سوى عدد قليل من النجوم، أبرزهم فتوح أحمد، نبيل نور الدين، عهدي صادق، سامح الصريطي، منال سلامة، سلوى محمد علي.