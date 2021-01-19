حمدي الميرغني رفقة جلال الزكي: تم التعاقد مع توم كروز

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان حمدي الميرغني صورًا جديدة له ظهر خلالها رفقة مدير التصوير والفنان جلال الزكي وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "الميرغني" بطريقة ساخرة قائلًا: "الحمد لله تم التعاقد مع النجم العالمي توم كروز على مشاركته البطولة في (Mission Impossible Kom Ombo ) المهمة المستحيلة (كوم أمبو) أخويا وحبيبي مدير التصوير الفرفوش رزق".

من ناحية أخرى، شارك الفنان حمدي الميرغني في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " 2 في الصندوق"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وشاركه البطولة محمد أسامة (أوس أوس).