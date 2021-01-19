هاني رمزي يكشف وصية حسن حسني وطلعت زكريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري هاني رمزي تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، موضحا أنه يتمنى تقديمه لكن لا يوجد سيناريو صالح لذلك حتى الآن.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع برنامج (It’s Show time) على قناة (cbc) المصرية أن الفنان المصري الراحل حسن حسني أوصاه بعمل الجزء الثاني من الفيلم، وكذلك الفنان الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما.

لكنه استطرد أنه لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الجزء الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.





وتابع: "الجزء الثاني من غبي منه فيه حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا.. نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن اعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".

وواصل حديثه: "الكوميديا صعبة جدا كل اللي معطلني السنين اللي فاتت اني اطمن للسيناريو مقدرش أطلع أبوظ نجاح الأولاني.. اتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني لكن رفضتها لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة.. ورغم ذلك نفسي أعمله إكراما لوصية حسن حسني وطلعت زكريا ".





وكشف رمزي في حواره عن تعرضه لموقف غريب خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الأخير قائلا:" اتعرضت لموقف عجيب جدا، طلعت على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، وكان رباط الجزمة مفكوك وما شوفتش حاجة، واتصورت عادي وأنا مبتسم".

وتابع: "دخلت على السوشيال ميديا، لقيت الجزمة بقت حدث المهرجان، وتعليق هو الرباط المفكوك دي موضة، وتنمر بشكل غريب.. أنا طبعا معلقتش، والحاجات دي باخدها عادي جدا، لكن اندهشت وسألت نفسي هو إيه الفراغ ده".

يذكر أن حسن حسني توفي في 30 مايو 2020، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وقدَّم الفنان الراحل عبر مسيرته الفنية 168 فيلما.

أما طلعت زكريا فقد رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن عمر ٥٨ عاما بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والنجومية مكّنته من الوصول إلى مصاف نجوم الفئة الأولى في الدراما والسينما العربية.