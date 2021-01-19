حكم قضائي لمحمد الشرنوبي ضد سارة الطباخ.. والمنتجة تتوعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر المطرب المصري محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورة من حكم قضائي صادر لصالحه ضد المنتجة سارة الطباخ.

ويقضي الحكم بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعماله السابقة سنتين وذلك لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة.







وأرفق الشربوبي صورة الحكم بتعليق طويل لتوضيح موقفه قائلا: "تم صدور حكم في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة، أظن الصورة وضحت".



وأضاف: "أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده وكنت مقرر إني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس".





وتابع الشرنوبي: "بس لو في حد واخد حق حد، فالقانون والمحكمة قالت كلمتها، والشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بينا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي إنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل".

وأوضح: "الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في ذمتها، وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس إننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت إنها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي".

وأضاف: "لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق".

من جهتها ردت سارة الطباخ عبر حسابها على فيسبوك، بنشر عدة مستندات وأرفقتها بتعليق قائلة إن الحكم غيابي، وإنها ستقاضي الشرنوبي بتهمة التشهير.

ونشرت بيانا جاء فيه: "أكدت آية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة، وردا على الخبر المنشور بحبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، فإننا نوضح أن هذا الحكم غيابي وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم".

وجاء في البيان: "أنها لم تعلن بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة 10 سنوات يبدأ من 2017 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنه ٢٠١٨ حرف، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور أمام المحاكم المختصة".





واختتم البيان: "الفنان المذكور تم التحقيق معه الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري ساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك".