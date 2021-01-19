أحلام تهنئ أنغام بعيد ميلادها: "أختي اللي ما جابتها أمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت النجمة الإماراتية أحلام على تهنئة الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلادها الذي يوافق 19 يناير/كانون الثاني.

ونشرت أحلام صورة لأنغام عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وأرفقتها بتعليق قائلة: "الإحساس الوحيد اللي ينتابني لما شفت لك صورة أو أغنية أو حتى أسمع اسمك إنك أنتِ أختي اللي ما جابتها أمي، لك غلا في قلبي الله لايبين غلاك أختي وصديقتي الغالية أنغامنا.. كل سنة وأنتِ بصحة وفرح وسعادة وحب كل عام وأنتِ شمعة منورة".







يذكر أن أنغام محمد علي سليمان من مواليد عام 1972، وأحبت الفن منذ الصغر، إذ تأثرت بموهبة والدها الموسيقار الكبير، وعمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم.

وقدمت أنغام عبر مسيرتها الفنية 25 ألبوما غنائيا، وكانت البداية بألبوم "في الركن البعيد الهادي" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه عام 1987.





وكان آخر ألبوماتها الغنائية العام الماضي ويحمل عنوان "مزح" وقدمته باللهجة الخليجية.

وشهدت حياة أنغام الشخصية ارتباكا وعدم توزان، حيث تزوجت 4 مرات، الأولى من مهندس الصوت المصري مجدي عارف، والثانية من الموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي، والثالثة من الممثل أحمد عز، أما الزيجة الرابعة فكانت من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.