هجوم "برلماني" على الفنانين في مصر.. ونقيب الممثلين يرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم عضو البرلمان المصري رياض عبدالستار الوسط الفني بالفساد أثناء مناقشة أحد القوانين المتعلقة بتكريم الشهداء.

وقال عبدالستار خلال مناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم: "الفنانون يسعون في الأرض فسادا، مش هنسيب كده الفنانين وهما بيدفعوا ضرائب من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، مشيرا إلى أنه من الضروري فرض ضرائب إضافية على نجوم الفن.



تصريحات النائب أصابت نجوم الوسط الفني بمصر بالغضب، إذ رأى عدد كبير من النجوم أن تصريحات النائب تعد سبا صريحا، ما دعا الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للتهديد باللجوء للقضاء، ورفع دعوى قضائية ضد نائب البرلمان.

ورفض عدد من نواب البرلمان سب الفنانين، وعلى رأسهم النائبان مصطفى بكري، وأشرف رشاد.



ودفع اشتعال الأزمة النائب رياض عبد الستار لإصدار بيان اعتذار قال خلاله: "تحدثت بالأمس في زيادة الموارد لصندوق تكريم الشهداء لأن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن لصالح منحنا الحياة الآمنة لكل فئات الشعب المصري، وذكرت الفنانين الذين نحمل لهم التقدير والاحترام، الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذي يؤثر إيجابا في تغيير سلوكيات المجتمع المصري ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقي ونهوض المجتمع".





وعلق الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين على هذا البيان لـ"الخليج 365 " قائلا: "أتوجه بالشكر لنواب البرلمان الذين رفضوا سب الفنانين، وتصدوا لمحاولات النيل من سمعة وهيبة الفن، ولن ألتزم الصمت ضد أي محاولة لإهانة الفنان، يجب التأكيد على أن الفن هو القوة الناعمة التي ترتقي بوعي الإنسان، ويساهم في بناء الحضارات".

وتابع أشرف زكي: "قرأت بيان نائب البرلمان، ولا أرى فيه اعتذارا واضحا وصريحا، ولن نصمت ضد الإهانة وتقدمت بمذكرة للسيد رئيس البرلمان للتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم".