شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يدخل عالم التمثيل لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم لؤي أولى تجاربه في عالم التمثيل حيث يشارك كضيف شرف في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع النجمة هنا الزاهد، ويظهر من خلاله بشخصيته الحقيقية كمطرب، وانتهى من تصويره مؤخرًا.

ويشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

وزار النجم لؤى، مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بنجاحاته وأغانيه في الفترة الأخيرة، وكان في استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزملاء عادل عبدالله وعماد صفوت وبهاء نبيل ومصطفى القصبى .

وأجاب لؤى عن الأسئلة التي وجهت له من قسم الفن باليوم السابع والتي دارت حول غيابه عن الإعلام والسوشيال ميديا وعن نجاح ألبومه الأخير "على خيرة الله" وأغنية "آخر نسخة" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تحدث عن دخوله مجال التمثيل في الفترة المقبلة، كما أجاب على بعض أسئلة جمهور جمهور الخليج 365.

وأشاد لؤى بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.