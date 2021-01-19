شكرا لقرائتكم خبر عن التيمات في السينما موضوع برنامج "تيمة" على نايل سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذاع علي شاشة نايل سينما البرنامج التسجيلي " تيمة " الذي يقوم بتحليل تيمات السينما العالمية والعربية و المصرية ويرصد نشأتها وأهم أفلام هذه التيمات عبر تاريخ السينما ، حيث يقدم البرنامج نماذج مثل تيمة أفلام رياضة الملاكمة، كما يتعرض البرنامج لأفلام أحد رواد السينما العالمية والذي شكلت أعماله تيمة قائمة بذاتها مثل أعمال المخرج الكبير ستانلى كيوبريك و فرانسيس فورد كوبولا.



ستانلى كيوبريك و فرانسيس فورد كوبولا.

وتناول البرنامج في بدايته التيمات والتصنيفات الرئيسية وتعريف المشاهد بها مثل حلقات التراجيديا والميلو دراما والافلام التاريخية والاكشن، ثم امتد ليشمل التيمات الفرعية مثل افلام فقدان الذاكرة وأفلام الطريق ومن أهم حلقات البرنامج حلقة الأفلام الاجنبية التي تم تصويرها فى الدول العربية ونجوم السينما المصرية فى السينما العالمية.

ويشارك في إعداد و كتابة سيناريو البرنامج كلا من المؤلفين السينمائيين ناصر عبد الرحمن ووسام سليمان، وقراءة وتعليق الإعلامية عبير عبد الحميد مدير عام برامج قناة نايل لايف إخراج مصطفي راغب، والبرنامج يذاع في الأوقات التالية: الأحد والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 6:30 مساء و الإعادة 1:30 صباح اليوم التالي.