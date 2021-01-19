شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين التهامى ضيف برنامج هبة الأباصيرى فى "It's Show time".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية هبة الأباصيرى، المنشد الدينى محمود ياسين التهامى، في لقاء ببرنامج "It's Show time"، الذى يعرض على قناة CBC، وذلك في اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث محمود ياسين التهامى في لقاء خاص من منزله، عن حبه للإنشاد عن مدح الرسول وآل بيته الكرام، ونشأته وتأثره بوالده المنشد الشهير ياسين التهامي وكيف قام بالتطوير في الإنشاد بالتعاون مع ملحنين مشاهير مثل عمار الشريعي وصلاح الشرنوبي.

كما يتحدث عن تعاونه مع مطربة أجنبية، وأغنيته مع الفنانة مي فاروق، وكواليس الأغنية التي لاقت نجاحا كبيرا في مسلسل "خيانة عهد". كما يكشف عن رأيه في ظاهرة أغاني المهرجانات.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.