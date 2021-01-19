سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وسط وفرة المعروض.

ووفقا لمسح أجرته "العين الأخبارية"، جاء بنك التعمير والإسكان كأفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي مقابل 15.65 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي المصري كأفضل بنك تشتري منه مقابل 15.73 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار 15.6478 جنيه للشراء، و15.7478 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي بلغ متوسط سعر الدولار15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر .

ووفقا لمسح ”الخليج 365” استقر متوسط سعر الدولار عند في 18 بنكا.

وجاء أقل سعر للدولار في بنك عودة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر في المصرف المتحد عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازاتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.



ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

بلغ متوسط سعر اليورو على موقع البنك المركزي المصري 18.8712 جنيه للشراء، و18.9950 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.1855 جنيه للشراء، و21.3225 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنوك 4.1713 جنيه للشراء، و4.1982 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.2596 جنيه للشراء، و4.2877 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل 51.5459 جنيه للشراء، و51.9471 جنيه للبيع.