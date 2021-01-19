شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار لـ The Marksman فى يومين من طرح الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Marksman، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و705 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد طرحه فى عطلة نهاية الأسبوع الماضية، يوم 15 يناير الجارى، على أن يصل العمل باقى دول العالم التى لم تغلق دور العرض السينمائية بعد، خلال الشهر الجارى

ويدور فيلم The Marksman حول مربي ماشية على حدود أريزونا، الذى يصبح بالصدفة المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر، من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

ويقوم ببطولة فيلم The Marksman ليام نيسون، جاكوب بيريز، هاري مالدونادو، تيريزا رويز، ألفريدو كيروز، شون أ. روساليس، خوسيه فاسكيز، خوان بابلو رابا، انطونيو ليبا، كلارك سانشيز، أليكس نايت، ديلان كينين، العمل من إنتاج شركة Open Road Films.

كما ليام نيسون أكد أنه سيتم عامه الـ 69 في شهر يونيو المقبل وبالتالى إذا أنهى العام بصحة جيدة ولم يفارق الحياة، فسيتخذ قراره بالابتعاد عن عالم الأكشن نهائياً، مؤكداً أن هذا الأمر لن يثير استياء أو غضبه، مشيرا إلى أن حقق جميع أحلامه.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكى الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهو سارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".

وليام نيسون ممثل ايرلندى من مواليد السابع من يونيو لعام 1952، ومثل الكثير من الأفلام البارزة والحائزة على الكثير من الجوائز، مثل، قائمة شندلر، حرب النجوم، والمجهول، كما تم ترشيحه لجائزة أوسكار لأفضل ممثل رئيسى في فيلم قائمة شندلر، ورشح أيضا للعديد من جوائز جولدن جلوب، أيضاً وضعت مجلة امبير ليام نيسون من ضمن قائمة "100 النجوم الأكثر جاذبية في تاريخ السينما" وقائمة "أفضل 100 نجم فى كل العصور"