شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم ينتظر طرح أولى أغانيه "آخر سهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يراهن على أولى أعماله في عالم الغناء والتي تحمل اسم "آخر سهرة" والتي تحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وهى من كلمات نادر عبدالله وألحان شريف بدر مشيرا إلى أنه كان يتمنى دخوله عالم الغناء ولكن كان يمنعه انشغاله بالتوزيع وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .

وأضاف أنه سعيد بتعاونه مع شاعر كبير بحجم نادر عبدالله حقق نجاحات كبيرة مع النجوم وكذلك الملحن شريف بدر الذى يتميز بأفكاره الجديدة والمختلفة، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور .





ويعيش الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، من ضمنهم النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد، وتقدم بشكل جديد عن أعماله السابقة ويراهن عليها بقوة لتكون مفاجأة حيث أنها تحمل طابعا مختلفا.

وتعد هذه المرة الثانية التى يتعاون فيها إبراهيم مع الجسمى بعد نجاح أغنية "شرع السما" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وهى أغنية تتر مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة الفنان أحمد عز وفتحى عبدالوهاب وتم طرحها منذ عامين.

كما يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية ضمن أغانى ألبومها الجديد من ألحان وليد سعد وكلمات خالد تاج الدين، وتم الانتهاء من تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.



