جمال عبدالناصر ينعى مها الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان جمال عبدالناصر، الأستاذة بالمعهد العالي للسينما مها الشناوي، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب الفنان الكبير عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "دكتورة مها الشناوي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الجنة وثبتها عند السؤال".

وتابع: "اللهم أنزل سكينتك وصبرك وسلوانك على الصديق العزيز دكتور خالد بهجت وابنه مصطفى، وعلى أصدقائها وتلامذتها وعلى أهلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله".

وتقام صلاة الجنازة على جثمان "الشناوي" ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وتدفن بمقابر الأسرة بالقاهرة.

وعانت الدكتورة مها الشناوي منذ سنوات من مرض السرطان، وكانت قد أعلنت شفائها من المرض، إلا أن حالتها الصحية تدهورت خلال الفترة الماضية، لترحل عن عالمنا مساء أمس.