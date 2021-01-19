شهيرة تكشف سبب إطلاق محمود ياسين "للحيته" في سنواته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة شهيرة عن سبب إطلاق الفنان الكبير محمود ياسين لحيته في السنوات الأخيرة مؤكدة إنه كان يفعل ذلك من أجلها.

وكتبت "شهيرة"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "مكانش يحب يربي دقنه على طول وكنت أصر عليها، وكنت أقوله والله شكلك حلو فيها، يقولي لأ هحلقها وأنا أقول لأ وهو يقول لأ مش حاببها".

وأضافت: "كنت أسكت واستسلم بعد أخد ورد كتير، وبعدين يفوت يوم واتنين وهو محلقش وأقوله الله ليه محلقتهاش، يقولي لأ خلاص مدام إنتِ حباها كده هسيبها وأمري لله.. هذا هو حبيبي".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين في أكتوبر من عام 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.