شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات جاهزة من "كوفيد 25" وبدء التصوير أواخر يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المخرج أحمد نادر جلال أواخر شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف والمقرر تقديمه في 15 حلقة وعرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث انتهت المؤلفة انجى علاء من كتابة 10 حلقات كاملة من العمل، فيما يعمل أحمد نادر جلال على معاينة أماكن التصوير والديكورات الخاصة بالعمل.

ويواصل أحمد نادر جلال اختيار الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يوسف الشريف حيث تم التعاقد بشكل رسمي مع أيتن عامر، ايناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، عصام السقا، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث اقترب أحمد صلاح حسنى من التوقيع على المشاركة في العمل قبل بدء التصوير.



كوفيد 25

مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار انجى علاء التى تتعاون مع يوسف الشريف للمرة الثانية كمؤلفة بعدما كتبت قصة مسلسل "لعبة ابليس" عام 2015، إلا أن هذه المرة صاحبة الفكرة وتكتب السيناريو والحوار بالكامل، ويسجل العمل التعاون الخامس بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال بعد "كفر دلهاب" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول".

وكان آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى.