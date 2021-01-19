“الرجل ليس معياراً للشجاعة”.. تغريدة “ضاربة” من عبد المجيد عبد الله عن المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله تغريدة عبر حسابه الرسمي تحدّث فيها عن قوة المرأة، من دون مقارنة قوتها بالرجل حيث كتب: “المرأة الشجاعة هي “امرأة” وليست ألف رجل… فالرجل ليس معياراً للشجاعة…”.

كلام عبد الله جذب عدداً كبيراً من المتابعين حيث حاز منشوره أكثر من 30 ألف إعجاب وأكثر من 7 آلاف إعادة تغريد، مع جملة واسعة من الردود والتعليقات التي أثنت على كلام عبد الله وإنصافه للمرأة بهذه التغريدة.

وانتقد آخرون عدم اعتبار الرجل حسب كلام عبد الله مقياساً للشجاعة، كما استنكر البعض البقاء في جدلية “الرجل والمرأة” حيث لا ينتهي نقاش كهذا ولا يصل إلى نتيجة بحسب مغردين.

وأحدثت التغريدة كل هذا الجدل على خلفية حملات سابقة من التنمر الإلكتروني تعرض لها عبد الله عبر “تويتر”، وهذا ما دفع فنانين كثراً للوقوف إلى جانبه ومن بينهم أصالة.