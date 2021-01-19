الأميرة ديانا تدخل في نوبة ضحك هستيرية.. تعرفوا إلى السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوهدت الأميرة ديانا وهي تدخل في نوبة ضحك هستيرية عند رؤية زوجها الأمير تشارلز مرتدياً خوذة في لقطات أرشيفية أعيد تداولها أخيراً على الإنترنت.

والتقط مقطع الفيديو القصير من تقرير إخباري عن رحلة الزوجين عام 1985 إلى أوستراليا، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ150 لولاية فيكتوريا.خلال الرحلة التي استغرقت أسبوعين، حيث زارا مشروع مصهر ألكوا للألمنيوم في بورتلاند، فكان على أفراد العائلة المالكة ارتداء خوذة للتجول في وسط المدينة.

كانت هذه هي الجولة الملكية الثانية لديانا في أوستراليا، بعد عامين من زيارتها الأولى التي تم تصويرها أخيراً في مسلسل “The Crown” الذي يعرض في منصة “نتفليكس”. كما عاد الزوجان، اللذان تزوجا عام 1981 وطلقا عام 1996، في زيارة ثالثة عام 1988.

تظهر اللقطات أن اللايدي ديانا تبدأ في الضحك قبل أن تغطي فمها في محاولة للجم نفسها من الضحك في شكل واضح، ليسأل تشارلز مازحاً بينما يحيّي العمال في الموقع: “هل تضحك زوجاتكم عليكم دائماً عندما ترتدون خوذاتكم؟”.

يأتي هذا المقطع بعد انتشار المزيد من اللقطات للزوجين خلال رحلات أخرى إلى أوستراليا في عام 1988، حيث شوهدت ديانا وهي تعزف على البيانو في ملبورن.