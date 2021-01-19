إبراهيم الحكمي يستعد لطرح ثلاث أغنيات جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد المطرب السعودي إبراهيم الحكمي لطرح ثلاث أغنيات، الأولى باللهجة العراقية تحمل اسم “مرني”، وهي من كلمات صباح المالكي وألحان زياد يوسف، وتحمل اللون الرومانسي، والثانية باللهجة العراقية وتحمل اسم “بالمراية”، وهي من كلمات علي رياض، وألحان زياد يوسف، والثالثة باللهجة الخليجية تحمل اسم “اشتاق لك”، وهي من كلمات أحمد الصانع، وألحان عبدالله الجاسم، ومن المقرر أن يطرح الأغنيات على فترات متباعدة على موقع “يوتيوب”.

من ناحية أخرى، انتهى الحكمي أخيراً من غناء تتر البداية لمسلسله “في يوم وليلة”، والتي تحمل نفس الاسم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الحكمي لديه تجارب مميزة في سوق الغناء بمصر، نذكر منها أغنية “هموم جبلين” في تتر مسلسل “جبل الحلال” للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل أديب، وأغنية “فدان فلوس” في تتر مسلسل “الطوفان” للمخرج خيري بشارة، ثم أغنية “يا زين يا ولد الزين” تتر بداية مسلسل “نسر الصعيد” للنجم محمد رمضان.