ماذا قال عابد فهد عن تشبيهه بـ”آل باتشينو”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: ما إن نشر الممثل السوري عابد فهد صورة شخصيته الجديدة التي سيطل بها في مسلسل “350” غراماً حتى انهالت التعليقات من رواد التواصل الاجتماعي الذين شبهوا شكله الجديد للعديد من النجوم العالميين والشخصيات الشهيرة ومنهم آل باتشينو وروبيرت داوني جونيور والأمير الوليد بن طلال وغيرهم.

وحول هذا الموضوع قال عابد فهد في مداخلة تلفزيونية: “يخلق الله من الشبه أربعين” مشيراً إلى أنه لا يقدم في المسلسل أياً من هذه الشخصيات، إنما يؤدي شخصية المحامي “نوح”، واصفاً إياه بأنه “محامي الشيطان” وبأنه شخص إشكالي تسند إليه جميع القضايا القانونية الشائكة والصعبة.

وقال: “هو محامٍ مشهور جداً يلعب بالقانون كما يشتهي، وهو الملاذ لجميع موكليه، ولكنه يمتلك خطوطاً حمراء مثل تجارة الأعضاء والأطفال والسلاح، وهي شخصية ملونة وغير أحادية”.

وأكد عابد أن حكاية العمل جديدة، وأن المفصل الرئيسي للعمل يكمن عندما يتعرض المحامي لأزمة قلبية ويضطر لاستبدال هذا القلب، الذي لا يمتلك أي ذاكرة بحسب الأطباء والدراسات، وقال: “تحتكم الدراما هنا إلى صاحب القلب الجديد، وكيف يتحول هذا الرجل من شيطان إلى إنسان عادي بعد أن استعار قلب أحد المتبرعين، وهنا يبدأ هذا المحامي في البحث عن المتبرع ويدخل عالمه، ويكمل كل ما تمناه المتبرع بدافع الوفاء”.

المسلسل من بطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله ومن المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الدرامي.