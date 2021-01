شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الكاملة لوضع صورة جيم كارى على طابع بريد فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " جيم كارى" واحد من أهم نجوم الكوميديا فى العالم، والذى استطاع أن يستعرض موهبته المذهلة التى جعلته من أهم نجوم الكوميديا فى العالم حتى أنه تم تكريم النجم الشهير بطرق جديدة لم تقتصر بالتأكيد على تقديم درع أو كأس له، واليوم احتفالا بعيد ميلاد النجم الشهير الـ59 نكشف عن واحدة من أرقى التكريمات التى قدمت له .

وفى عام 2014، كان النجم جيم كارى واحدا من نجوم الكوميديا الذين تم تكريمهم بإطلاق مجموعة خاصة محدودة من الطوابع البريدية الصادرة عن "بريد كندا " .



وقد أصدر مكتب البريد الكندى مجموعة خاصة من الطوابع للاحتفال بـ "الكوميديين الكنديين العظماء" وكان جيم كارى واحدا من الخمسة ، والآخرون هم أوليفييه جيموند ومايك مايرز وكاثرين أوهارا ومارتن شورت.



وقد حذر جيم فيليبس، مدير خدمات الطوابع فى Canada Post فى ذلك الوقت من أنه لن تعاد طباعة السلسلة بمجرد بيعها.



واستطاع جيم كارى خلال مسيرته الفنية أن يقدم عددا هائلا من العمال الناجحة، من أبرزها: "The Mask " و "The Cable Guy " و"Liar Liar و"Simon Birch " و"How the Grinch Stole Christmas"، و غيرها.