شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: أخاف أتفضح فضيحة المطاهر بعد كورونا وينزلى 83 فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم بيومى فؤاد، النجمة إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، قائلا: "بتمنى غمة كورونا تتزاح لكن أخاف أتفضح فضيحة المطاهر بعد كورونا و ينزلى 83 فيلم وفيه أفلام متصورة قبل كورونا بكتير".

وقال الفنان محمد ثروت: "إن بيومي فؤاد بالنسبة له أخ وارتباطي به ليس فنيا ولكنه ارتباط شخصي وإنساني وأعرفه من زمان أوى واشتغلت معاه معظم الأعمال الفنية في الأفلام والمسلسلات وبينا علاقة صداقة وأخوة".

وتابع محمد ثروت: "كن تافها تعيش سعيدا دى فلسفة ماشي بها في الحياة والأب الروحي الخاص بيا نجم الكوميديا سمير غانم وهو رائد في مكانه".

وظهر محمد ثروت في الحلقة مرتديا نظارة غريبة الشكل، قائلا: "كل ده عشان الكورونا وبيني وبين بيومي فؤاد كيميا حلوة جدا"، ورد بيومى: "لو فيه أي سفرية مفيهاش محمد ثروت أعتذر عنها، ومحمد ثروت هو خليط مجموعة من الفنانين، ولديه قماشة عريضة وواسعة ولسه عنده كتير ليقدمه".

وخلال الحلقة تنافست إسعاد يونس مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت في لعبة "صيادين السمك"، وفاز فيها ثروت، وأهدته علبة "كمامات"، وبعد ذلك لعب الثلاثى لعبة "أتوبيس كومبليه" متنافسين بعضهم البعض.

يذكر أن حلقة النجم "بيومى فؤاد" تم تصويرها منذ أيام قبل وفاة والده، وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.