شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: عملت مقلب في بيومي بأنه هيتكرم مع فيفي عبده بمهرجان الأم المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد ثروت، عن قيامه بتنفيذ مقلب كوميدي في النجم بيومي فؤاد، من خلال اتصاله هاتفيا به، وإخباره بتكريمه في مهرجان الأم المثالية من قِبَل إحدى الجامعات مع النجمة فيفي عبده، واكتشاف بيومي فؤاد للمقلب بعد ضحكه خلال المكالمة الهاتفية.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس الذى يذاع على قناة dmc، لعبت في صغرى "ألعاب قوى" كتير، أما النجم بيومي فؤاد فقال: "بحب كرة القدم ولعبتها في الشارع كتير".

وعن كواليس العمل مع محمد ثروت قال بيومي فؤاد: "طول عمرى بشتغل مسرح دولة هواه وأول مرة مسرح خاص اشتغلته مع هنيدي في 3 أيام في الساحل كمية مواقف كوميدية في الكواليس حصلت بينا مثلا قبل ما أطلع ألاقى محمد ثروت رابط طرف الجلابية في كواليس العمل بيطلع منها مواقف تتعمل مسلسل، أما مسلسل الكبير اتأجل لأن مكي بيصور الاختيار 2".

وظهر محمد ثروت في الحلقة مرتديا نظارة غريبة الشكل، قائلا: "كل ده عشان الكورونا، وبيني وبين بيومي فؤاد كيميا حلوة جدا"، ورد بيومى: "لو فيه أي سفرية مفيهاش محمد ثروت أعتذر عنها، ومحمد ثروت هو خليط مجموعة من الفنانين، ولديه قماشة عريضة وواسعة ولسه عنده كتير ليقدمه".

وخلال الحلقة تنافست إسعاد يونس مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت في لعبة "صيادين السمك"، وفاز فيها ثروت، وأهدته علبة "كمامات"، وبعد ذلك لعب الثلاثى لعبة "أتوبيس كومبليه" متنافسين بعضهم البعض.

يذكر أن حلقة النجم "بيومى فؤاد" تم تصويرها منذ أيام قبل وفاة والده، وبرنامج "صاحبة السعادة"، يُعرض يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.