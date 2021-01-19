إسراء عبدالفتاح تنشر صورة مع أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح صورة تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتهما تمارا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت إسراء على الصورة : "كل حاجة ليا".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

من ناحية أخرى آخر أعمال حمدي الميرغني مسلسل"اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.