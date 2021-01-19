تراند اليوم : في ليلة واحدة .. حياة لؤلؤ إتشقلبت رأس علي عقب – فيديو

تعرض قناة ON مسلسل “لؤلؤ” للفنانة مي عمر.

تذهب منة إلى بيت والدتها نهال، وهناك تقابل جدها الذي يُصدم بمعرفة أن ابنته أنجبت فتاة عمرها 16 سنة.

تدور مواجهة بين نهال والدتها حول سبب اخفاءها للسر طوال تلك السنوات، فتقول إن السبب كان وفاة والد منة قبل زواجهما، وهو ما يصدم الابنة التي لا تصدق أن والدتها أخفت عنها أن لديها عائلة وأنها أنجبتها دون زواج.

يقرر والد نهال طرد ابنته ويتبرأ منها ويطلب منها مغادرة منزله مع ابنتها.

مسلسل “لؤلؤ” قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.