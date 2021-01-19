شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تهدى محمد ثروت علبة كمامات بعد فوزه على بيومى فى صيادين السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم بيومى فؤاد، إنه بعد تخرجه من كلية فنون جميلة أخرج 3 مسرحيات، وكان مساعد مخرج له الفنان محمد ممدوح "تايسون".

وأضاف بيومى، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: "دائما بضيف جملة في المشاهد الباكية أقولها أنفجر في العياط في مسلسل اسم مؤقت مشهد المشرحة مكتوب أدخل أشوف بنتى وبعد كده يغم عليا، استأذنت المخرج أحمد نادر جلال أنى أبوسها وبعد كده قلت الجملتين ومكنتش محضر أي حاجة، وزمان كنت أسمع أن الممثل يقدر يعمل كل حاجة، وأنا بقول إن المسرح لعبتي، وأنا معجون بالمسرح منذ أن كنت طالبا في كلية فنون جميلة، وعمري ما تخيلت إني هبقى مشهور والناس تعرفني، وأنا مخلص في عملي وأحب التمثيل".

وظهر محمد ثروت في الحلقة مرتديا نظارة غريبة الشكل، قائلا: "كل ده عشان الكورونا وبيني وبين بيومي فؤاد كيميا حلوة جدا"، ورد بيومى: "لو فيه أي سفرية مفيهاش محمد ثروت أعتذر عنها، ومحمد ثروت هو خليط مجموعة من الفنانين، ولديه قماشة عريضة وواسعة ولسه عنده كتير ليقدمه".

وخلال الحلقة تنافست إسعاد يونس مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت في لعبة "صيادين السمك"، وفاز فيها ثروت، وأهدته علبة "كمامات"، وبعد ذلك لعب الثلاثى لعبة "أتوبيس كومبليه" متنافسين بعضهم البعض.

يذكر أن حلقة النجم "بيومى فؤاد" تم تصويرها منذ أيام قبل وفاة والده، وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.