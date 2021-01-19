شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخافوا ولكن احذروا.. روبي و عزيز الشافعي خلال تحضيرهم لمينى ألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن عزيز الشافعى، عن صورة جديدة حيث تم إعلان تسجيل النجمة روبى ميني ألبوم جديد يتضمن 6 أغان، تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، ومن إنتاج وليد منصور.



الملحن عزيز الشافعى عبر انستجرام

ونشر الملحن عزيز الشافعى، صورة مع المطربة روبى، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً: "لا تخافوا .. ولكن احذروا"، حيث انهالت تعليقات الجمهور على الملحن عزيز الشافعى، حيث قالت أحدهم الله محتاجين اغاني روبي جميله"، وغرد آخر: "دمار السنة ده أكيد".



روبى وعزيز الشافعى

يأتي ذلك عقب ظهور الفنانة روبى، مع الموزع توما، في صورة جديدة اتسمت بروح كبيرة من الدعابة خلال صورتهما معاً، والذى نشرها توما عبر حسابه على موقع انستجرام، الذى اكتفى بالتعليق عليها بكتابة: "أحلى روبى"، وما إن نشر الصورة حتى تكهن كثيرون بأن الثنائى يحضّران أعمالا غنائية تقدمها روبى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار استعداداتها لمينى ألبوم يتضمن أكثر من أغنية.

تسجل النجمة روبي ميني ألبوم جديد يتضمن 6 أغان تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهحت قمر وعزيز الشافعى وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيي ومن إنتاج وليد منصور، وتشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب.