شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: رجعت رفيع من الهند.. ومحمد ثروت: قعدت 7 سنين فى تجارة بسبب التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى النجم بيومى فؤاد، موقفا كوميديا حدث له مع محمد ثروت وطاهر أبو ليلة أثناء تصوير فيلم "جحيم في الهند" للنجم محمد إمام في الهند.

وقال بيومى فؤاد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، كنا بنصور في الهند كلنا ومش عارفين ناكل من البهارات والشطة، وكان طاهر أبو ليلة جاى وطلبنا منه كمية أكل مصري وعيش وجاب شنطة كبيرة كلها أكل، وحطينا الأكل فى غرفة محمد ثروت، وقلبناها كافتيريا، ورجعت رفيع من الهند بسبب البهارات.

ومن جانبه، قال محمد ثروت: قعدت في كلية التجارة 7 سنين بسبب التمثيل، وقعدت سنتين فرق حرة، وقدمت في مركز الإبداع مع خالد جلال، وكنت في مسرحية قهوة سادة، وأول حاجة عملتها تليفزيون مسلسل الكبير أوى، وبعد كده مأمون وشركاه وانطلقت.

يذكر أن حلقة النجم "بيومى فؤاد" تم تصويرها منذ أيام قبل وفاة والده، وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.