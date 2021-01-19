شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الطباخ: الحكم الصادر لصالح محمد الشرنوبى غيابى وسأقاضيه بتهمة التشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ، إنها سوف تحرك دعوي قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي بتهمة التشهير بالمنتجة، وتعليقها علي الخبر المنشور بحبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي.

وتابعت أية سعد، فإننا نوضح أن هذا الحكم غيابي وإن المنتجة قامت بعمل معارضه في الحكم وتحدد لها جلسه ٧\٢\٢٠٢١، حيث أنها لم تعلن بهذه القضية وان هذا المحضر كيدي، حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمده عشر سنوات يبدأ من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنه ٢٠١٨ حرف ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوي حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصة.

واختتمت أية سعد المحامية حديثها قائلة،: الفنان المذكور تم التحقيق معه يوم الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر، ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري وساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

فيما قال الشرنوبى، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.