شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ينعى مها الشناوى: ربنا يتقبلها من الصالحين.. هتوحشينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الفنان مصطفى شعبان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة مها الشناوى الدكتور بالمعهد العالى للسينما وزوجة المخرج خالد بهجت، متمنيا لأهلها الصبر والسلوان.





ونعى الفنان مصطفى شعبان الراحلة قائلا، "إنا لله و إنا اليه راجعون" فقدنا الأخت والأم والغالية على قلبى و قلب ناس كتير مها الشناوى "ربنا يرحمها و يتقبلها من الصالحين على طيبه قلبها و رقى و كرم أخلاقها، هتوحشينا، وربنا يعين دكتور خالد بهجت و اخويا مصطفى بهجت و احنا على الصبر والسلوان.

في جانب آخر كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، والراحل حسن حسنى، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوى، وصلاح عبد الله، ومحمد على رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح .