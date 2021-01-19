شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تفتح صندوق ذكرياتها بصورة من فترة الشباب.. وتعلق: "ابتسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين رضا، على مشاركة جمهورها عبر موقع "إنستجرام"، صورة من ألبوم ذكرياتها خلال فترة شبابها، وعلقت قائلة: "ابتسم.. خلال كل ذلك.. العودة.. الحنين.. سنوات المراهقة".



شيرين رضا عبر انستجرام

ونالت الصورة إعجاب جمهوره النجمة شيرين رضا، وحظيت بأكثر من 63 ألف علامة إعجاب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث أشادوا بملامحها الأوربية الرائعة.



شيرين رضا

وكانت النجمة شيرين رضا، شاركت عبر حسابها على "فيس بوك" مجموعة من الصور برفقة عدد من الكلاب، خلال أعياد رأس السنة وكتبت: "أتمنى أن أقضي عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء"، حيث دائما ما تحرص الفنانة شيرين رضا على نشر صور للكلاب والدفاع عنها، كما قامت بالانضمام لحملة لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيواناتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

وتخوض النجمة شيرين رضا فيلم "تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هانى سلامة ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل​، بيومي فؤاد، ​ياسمين رئيس​، ​غادة عادل.

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة شيرين رضا فيلم "الغسالة"، مع الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحى وأخرون من النجوم، ودارت أحداثه في إطاركوميدي خيالي.