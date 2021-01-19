شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يكشف عن أغنية "يا سمرا" للنجم مصطفى شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج نصر محروس، عن اقتراب طرح أغنية جديدة للنجم مصطفى شوقى، بعنوان "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير، ووصفها بأنها ستكون بشكل مختلف من حيث الكلمات واللحن وطريقة الغناء.





وكتب نصر محروس، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً: "يا سمرا أغنية جديدة لـمصطفى شوقي بشكل مختلف من حيث الكلمة واللحن وطريقة الغناء انتظروها قريب جدا.. أتمنى تعجب حضراتكم".





تأتى أغنية "ياسمرا" بعد أن طرح النجم مصطفى شوقى من قبل العديد من الأغانى الناجحة، مثل "ملطشة القلوب" و"ضارب علوى" و"عرقسوسى".

وكان المنتج نصر محروس قد طرح العديد من الكليبات الناجحة لعدد من المطربين، منهم المطرب نبيل بعنوان "بياع كلام"، من كلمات وألحان نبيل، وتوزيع جيزو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

يذكر أن المطرب مصطفى شوقى، قدم آخر أغنياته "عرقسوسى"، وهى من إنتاج نصر محروس، والتى حققت نجاحا كبيرا حيث سجلت الأن أكثر من 11 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها من أربعة أشهر.