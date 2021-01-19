شكرا لقرائتكم خبر عن "بعتذرلك إنى سيبتك".. تعرف على كلمات أغنية حلمى عبد الباقى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حلمى عبدالباقى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بعتذرلك"، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتم تسجيلها داخل ستوديو الرسالة بالمهندسين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وينشر الخليج 365 كلمات الأغنية قبل طرحها، حيث تقول كلماتها: "بعتذرلك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".

وأكد النجم حلمى عبدالباقى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن أغنية "بعتذر لك" التى انتهى من تسجيلها مؤخرا تحمل طابعا رومانسيا ويتم تقديمها بشكل جديد ومختلف تماما عن الأعمال السابقة، مشيرا أنها تنصف للمرأة حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب يعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له .

وطرح مؤخرا المطرب حلمى عبد الباقى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حبيتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علي فتحي، ألحان عماد تاج، توزيع مصطفي الشريف، وقد حققت نجاحا كبيرا.

وكان حلمي عبد الباقي، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ولا هاترجى ولا هتحايل" على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وهي من كلمات الشاعر الكبير مصطفى مرسى وألحان المطرب تامر عاشور.