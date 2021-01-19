شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مشاهد فض اعتصام رابعة فى "الاختيار 2" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "الاختيار 2" تصوير مشاهد اعتصام رابعة العدوية خلال أحداث المسلسل، فى ديكور على الطريق الصحراوى، وينتهى فريق العمل من تصوير تلك المشاهد بعد يومين، حيث يسلط العمل الضوء في بدايته فترة 2012 و2013 وحتى 2020، وتسليط الضوء على شهداء وزارة الداخلية.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، في شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابي قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.