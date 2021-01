شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويف تتصدر قائمة Billboard 200 بألبومها الغنائى Evermore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر النجمة العالمية تايلور سويف على صدارة قائمة " Billboard 200 " و ذلك بألبومها الغنائى " Evermore " للأسبوع الثالث غير المتتالى بعد أن كان رقم 2 قبل أسبوع ، و هو الألبوم الذى حصد سلسلة مبهرة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم .

وحسب التقارير المتداولة فقد حصل الألبوم على 56000 وحدة ألبوم مكافئة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الأسبوع المنتهى فى 7 يناير (بانخفاض 22٪) ، وذلك وفقا لبيانات MRC .





قائمة " Billboard 200 " تقوم بتصنيف أعلى 200 ألبوم موسيقى واسطوانة مبيعا فى الولايات المتحدة، وينشر التقييم أسبوعيا بواسطة مجلة " بيلبورد " .

يذكر أن تايلور سويفت التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم قررت أن تضع بصمة واضحة مع بداية العام الجديد 2021، فأطلقت النجمة الشهيرة نسخة "deluxe" من ألبومها الغنائى الأخير "Evermore" الذى حقق نجاحا مذهلا منذ الساعات الأولى لإطلاقه، وجاءت النسخة الـ "deluxe" مبهرة لعشاق تايلور سويفت ، وقد أشارت عدد من المواقع وأبرزها "بيلبورد" أن النسخة الجديدة من الألبوم تحتوى على أغنيتين جديدتين وهما: "Right Where You Left Me" و "It's Time to Go".