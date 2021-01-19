شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: بيومي فؤاد من النجوم اللى بنباهى بهم الأمم فى الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة إسعاد يونس، في بداية حلقتها المسجلة للفنان بيومى فؤاد قبل وفاة والده ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة DMC، قائلة: من 6 سنين استضافت نجم بازغ، وكان عامل شغل رهيب، واتشرف أكتر بأنى أستضيفه للمرة التانية، وهو في قلبى من زمان، و واحد من النجوم اللى دائما أقول عليهم دول اللى بنباهى بهم الأمم في الفن" ثم رد عليها بيومى قائلا: مش عارف أشكرك إزاى على الكلام الجميل ده، أنا عاوز أروح بعد الكلام.

وقال بيومى فؤاد: 2013 سنة السعد بالنسبة ليا عشان عاملت أكتر من عمل، والمسرح لعبتى من ساعة، وأنا طالب في فنون جميلة وعلى طول شغال مسرح وصبور جدا وعمرى ما تخيلت أنى أبقى مشهور.

يذكر أن حلقة النجم "بيومى فؤاد" تم تصويرها منذ أيام قبل وفاة والده، وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.